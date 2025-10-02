Dopo le lettere anonime contenenti minacce e un proiettile il sindaco di Ogliastro Cilento e Presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella Michele Apolito ringrazia quanti in queste ore gli sono stati vicino e hanno manifestato la loro solidarietà.

“Stai facendo troppo il galletto alla Comunità Montana, stai attento che farai la fine di Angelo Vassallo”, questo è il contenuto di una delle due missive ricevute dal primo cittadino, un chiaro riferimento all’uccisione a colpi di pistola dell’allora sindaco di Pollica avvenuta il 5 settembre 2010.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai miei concittadini, agli amici, alle Istituzioni, ai colleghi Sindaci e a tutti gli amministratori comunali, provinciali e regionali che mi hanno fatto arrivare la loro vicinanza, attraverso messaggi di sostegno o anche solo con un silenzio partecipe e rispettoso. Il vostro affetto e la vostra solidarietà rappresentano per me una forza preziosa. Continuerò con determinazione il mio impegno e la mia tenacia sarà sempre al servizio di tutti” scrive Apolito.

