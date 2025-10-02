Ricomincia l’attività sportiva delle giovani ginnaste dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Ultimi Tornei Internazionali in giro per l’Italia, in particolare a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, e a Desio, in provincia di Monza, dove Filomena Marmo ha conquistato due primi posti a nastro e palla e un argento a clavette. Valentina Marino ha sfiorato il podio, infatti è quarta a palla, Vincenza Marmo è quinta a cerchio mentre Myriam Torre è settima al cerchio. Sara Trotta è diciannovesima al nastro.

Prima gara Federale, invece, del secondo semestre per la Danza e Ginnastica Kodokan: sabato scorso al Palafusco di Angri si è disputato il Campionato regionale individuale Gold di Specialità. Titolo di campionessa regionale a palla è andato a Sara Trotta, nella categoria J1 e terzo posto a nastro. Vice campionessa al cerchio è stata Vincenza Marmo e bronzo al nastro. Terzo posto alle clavette per Ludovica Lagreca e quarto posto a cerchio.

Appuntamento per loro alla fase successiva, l’Interregionale Sud Italia a Foligno fra tre settimane.

Esperienza positiva, inoltre, per la 13enne Laura Barone, convocata direttamente dalla Federazione Ginnastica d’Italia al CAT a Settimo Torinese per un controllo Tecnico Nazionale.