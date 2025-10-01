Due lettere anonime contenenti minacce e un proiettile sono state recapitate al sindaco di Ogliastro Cilento e Presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella Michele Apolito.

Una missiva è stata inviata presso la sede municipale e l’altra è arrivata all’Ente montano. In una pare ci fosse un proiettile calibro 7,65 e nell’altra lettera scritto “Stai facendo troppo il galletto alla Comunità Montana, stai attento che farai la fine di Angelo Vassallo”.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Torchiara che hanno dato il via alle indagini per risalire agli autori delle minacce.