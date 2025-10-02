Gli scorsi 24 e 25 settembre la DFL Gruppo Lamura di Sala Consilina ha partecipato al BricoDay 2025, l’appuntamento di riferimento in Italia per il mondo del bricolage, del fai da te e del garden presso la Fiera Milano a Rho.

L’evento ha visto la presenza di oltre 270 espositori e migliaia di operatori del settore, confermandosi come una vetrina privilegiata per presentare innovazioni, strategie e nuovi prodotti.

All’interno dello stand DFL ha presentato le sue principali linee di private label tra cui Colorea, LIF, Kasart, Fluxy, Sidex, Grifon, Koncreto, ProSpeed e Uniko, insieme a un assortimento sempre più ampio di articoli per ferramenta, edilizia, colore, casa e giardino. Un’occasione che ha permesso di mostrare come la distribuzione firmata DFL stia puntando su qualità, varietà e servizi digitali a supporto dei rivenditori.

Particolare attenzione è stata riservata alla presentazione del nuovo servizio di dropshipping, pensato per supportare i negozi online con una gestione più snella ed efficiente delle vendite. Una novità che conferma la volontà di DFL di anticipare i trend del mercato e offrire soluzioni sempre più vicine alle esigenze dei clienti.

“La partecipazione al BricoDay – sottolinea il Direttore Commerciale Michele Giudice – ha rappresentato un momento strategico e programmatico per DFL. Ci ha consentito di incontrare nuovi clienti, fornitori e potenziali partner nonché di raccontare ai tanti operatori del settore presenti il valore del nostro territorio, che grazie a DFL riesce ad essere protagonista in fiere di questo livello”.

Da quasi 50 anni DFL è ambasciatrice di un modello imprenditoriale che, nato a Sala Consilina, è oggi punto di riferimento per i rivenditori del Sud e del Centro Italia.

La presenza al BricoDay si inserisce in un percorso che condurrà l’azienda ad un 2026 ricco di traguardi, con il 50° anniversario dalla sua fondazione e il Lamura Evolution Day, eventi destinati a consolidare ulteriormente la centralità di DFL nel panorama nazionale della distribuzione ferramenta e bricolage.

Prima, però, sarà protagonista al Sicilferr 2025 in programma a Misterbianco (Catania) il 25 e 26 ottobre, con uno stand dedicato e numerose novità pensate per il mercato siciliano.