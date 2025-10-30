Compleanno speciale ieri a Casalbuono, dove Orsola Gallotto ha spento 102 candeline.

La longeva nonnina, nata il 29 ottobre 1923, ha festeggiato nella quiete familiare, spegnendo le tre impegnative candeline.

Nonna Orsola ha condotto una vita sana, genuina e dedita all’amore per la sua famiglia. Vedova di Giovanni Greco, dal loro matrimonio sono nati 4 figli: Rosalia, Antonio, Angelo e Beniamino.

È nonna dell’attuale Sindaco di Casalbuono, Attilio Romano. L’ultracentenaria ha un’altra sorella, Maria Teresa, che poche settimane fa ha spento 104 candeline nel reparto di geriatria all’ospedale di Polla.

Un caloroso augurio è giunto dalla comunità casalbuonese per l’arzilla nonnina.