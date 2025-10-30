E’ stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione un 40enne di Battipaglia violento nei confronti della zia.

Stando ai fatti emersi durante il procedimento, l’uomo pretendeva 50 euro al giorno dalla zia e quando lei si opponeva veniva picchiata. Emblematico dell’attitudine alla violenza, secondo quanto riporta “La Città di Salerno”, è stato il racconto di quando storceva le orecchie della parente fino a farle sanguinare. Un episodio che ha gravato sulla salute fisica e mentale della signora.

Dopo mesi di vessazioni, la donna decise di lasciare la casa in un cui viveva il nipote e denunciò il clima di violenze e l’erstorsione.

Grazie al coraggio della zia, il 40enne è stato processato e condannato dalla Terza Sezione penale del Tribunale di Salerno a 3 anni e 6 mesi di reclusione e ad una multa di 800 euro, oltre al pagamento delle spese processuali.