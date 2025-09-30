Traguardo importante nella comunità di Casalbuono. Oggi spegne 104 candeline nonna Maria Teresa Gallotto.

E’ attualmente ricoverata nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Polla ma nonostante i malanni ha festeggiato circondata dall’affetto delle sue figlie e dei parenti unitamente al personale medico e sanitario del presidio che ha contribuito ad organizzare il momento di semplice ma intensa convivialità.

Nonna Maria Teresa è nata il 30 settembre del 1921 e ha un’altra sorella ultracentenaria, Orsola.

Una piccola festicciola nonostante il ricovero che ha rincuorato la longeva ma ancora arzilla nonnina e fatto sorridere anche il personale medico. L’ultracentenaria mantiene intatti la sua lucidità e il suo sorriso contagioso.

Calorosi auguri giungono anche dalla comunità casalbuonese dove nonna Teresa vive con la famiglia.