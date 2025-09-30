Festa nel reparto di Geriatria a Polla. Nonna Teresa Gallotto di Casalbuono compie 104 anni
Traguardo importante nella comunità di Casalbuono. Oggi spegne 104 candeline nonna Maria Teresa Gallotto.
E’ attualmente ricoverata nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Polla ma nonostante i malanni ha festeggiato circondata dall’affetto delle sue figlie e dei parenti unitamente al personale medico e sanitario del presidio che ha contribuito ad organizzare il momento di semplice ma intensa convivialità.
Nonna Maria Teresa è nata il 30 settembre del 1921 e ha un’altra sorella ultracentenaria, Orsola.
Una piccola festicciola nonostante il ricovero che ha rincuorato la longeva ma ancora arzilla nonnina e fatto sorridere anche il personale medico. L’ultracentenaria mantiene intatti la sua lucidità e il suo sorriso contagioso.
Calorosi auguri giungono anche dalla comunità casalbuonese dove nonna Teresa vive con la famiglia.