Ladri in azione nel Vallo di Diano.

Ignoti in nottata hanno agito nel territorio di Teggiano prendendo di mira due abitazioni in via Incarratora.

Nel primo caso sono riusciti ad accedere all’interno di una parte dell’abitazione ancora in costruzione tagliando la recinzione di ferro e da qui i ladri hanno portato via attrezzi da lavoro e giardinaggio, tra cui un tosaerba, due decespugliatori e tre casse acustiche. Un bottino dal valore di alcune migliaia di euro.

Allo stesso modo nella seconda proprietà privata la banda è riuscita ad introdursi nel magazzino adiacente all’abitazione e a portare via altra attrezzatura da lavoro.

A fare l’amara scoperta questa mattina sono stati i proprietari che hanno prontamente allertato i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Sala Consilina ad intervenire sul posto per i rilievi necessari e avviare le dovute indagini al fine di provare a risalire ai responsabili.