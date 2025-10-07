Paura nel tardo pomeriggio a Salerno, nel quartiere Pastena, dove è stato esploso un colpo d’arma da fuoco in direzione di un’attività di autonoleggio in via Ricci.

I passanti allarmati hanno chiamato il 112 e sul posto sono giunte le Volanti della locale Questura. Toccherà ai poliziotti fare luce su quanto accaduto.

Lo scorso 21 settembre davanti alla stessa attività commerciale fu trovato un ordigno che allarmò anche in quella circostanza i passanti. Gli artificieri chiamati ad intervenire confermarono che si trattava di una bomba.

Bisognerà ora stabilire se i due episodi sono collegati tra loro e soprattutto quale sia la causa di tali atti intimidatori.