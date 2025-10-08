Per lo Sporting Sala Consilina immediato riscatto dopo la sconfitta di Pomezia. I ragazzi del tecnico Felipe Conde superano con una ripresa senza errori il Came Treviso dell’allenatore Rocha, che si è presentato al Pala San Rufo determinato a provare a lasciare quota zero. E a dire il vero la partenza per i trevigiani è stata incoraggiante, tanto che dopo un minuto e mezzo Suton è stato bravo a sorprendere tutti e a battere Fiuza.

I draghi gialloverdi, accusato il colpo, impiegano quasi metà prima frazione per raddrizzare il risultato: ci pensa Vidal con un delizioso scavetto. L’equilibrio si interrompe a meno di 5’ con il Treviso che si porta nuovamente avanti con Antoniazzi, ma a 26 secondi dall’intervallo ci pensa Carlos Delmestre a mettere le cose a posto per i gialloverdi e le squadre vanno al riposo sul punteggio di 2-2.

Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina scende in campo deciso a condurre in porto la vittoria ma deve attendere il minuto 9 per operare il sorpasso e la firma la mette ancora Vidal che sigla la sua doppietta personale. Poi nel giro di 30 secondi entra in scena Arillo che con un micidiale uno-due manda definitivamente KO i trevigiani, fissando il punteggio sul 5-2. Risultato che non muta fino al suono della sirena, nonostante il tecnico Rocha si giochi la carta del portiere di movimento, ma la scelta non sortisce nessun effetto.

Al termine del match SKY Arillo viene premiato come “Man of the match”.

Una vittoria accolta con soddisfazione dal presidente Giuseppe Detta: “Dopo un primo tempo in tono minore la squadra ha offerto una prestazione di alto profilo e la vittoria è stata la giusta conseguenza. Siamo sulla buona strada, consapevoli di aver allestito un team che può regalarci belle soddisfazioni”.

Con questa vittoria lo Sporting Sala Consilina sale a 6 punti, gli stessi dei piemontesi di L84, compagine che affronterà in trasferta venerdì 10 ottobre alle ore 20.30.