Controlli presso la struttura sportiva “Palazingaro” di Sala Consilina. Il Sindaco ordina la chiusura

A Sala Consilina chiude la struttura sportiva “Palazingaro” di Via Pozzillo per garantire la pubblica incolumità dei cittadini.

Questa mattina, dopo un sopralluogo dei Carabinieri della Stazione di Sala Consilina e dell‘Asl Salerno per valutare le condizioni igienico-sanitarie, il Sindaco Francesco Cavallone ha emesso ordinanza di sospensione dell’utilizzo della struttura.

In sede di ispezione sono state rilevate alcune criticità ed è stata richiesta documentazione amministrativa in merito alla sicurezza per l’esercizio delle attività. Il Sindaco, inoltre, è stato invitato a sospendere ed inibire qualsiasi utilizzo della struttura sia da parte dei dipendenti che delle società sportive e privati.

La struttura sportiva resterà chiusa fino alla verifica della documentazione richiesta.

– Claudia Monaco –