Scontro tra un camion e un’auto a Camerota nei pressi della “Mingardina”. Ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi dello svincolo della Strada Regionale 562 “Mingardina“, che collega i comuni di Camerota e Centola alla Strada Provinciale 430 “Cilentana”.

Nel violento scontro sono rimasti coinvolti un camion, con alla guida un uomo, e un’Alfa Romeo 147, con a bordo due donne.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato nel vicino ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania una delle due donne, a causa delle ferite riportate. Illeso il conducente del camion.

Sul luogo dell’incidente, immediato è stato anche l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota, agli ordini del Maresciallo Francesco Carelli, per gli opportuni rilievi del caso. Probabilmente il manto stradale reso scivoloso dalle forti piogge che in mattinata si sono abbattute sul Cilento è stata una delle cause dello scontro.

– Maria Emilia Cobucci –