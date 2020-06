Cerchi casa a Roma? Le agenzie Tecnocasa e Tecnorete di Raffaele De Paola per acquistare in serenità

Cerchi casa a Roma? Hai bisogno di visionare un immobile e di sentirti sicuro nelle mani di professionisti affidabili? Sempre più spesso sorge l’esigenza, pur risiedendo nel Vallo di Diano, nel Cilento, nel Golfo di Policastro o in provincia di Potenza, di dover acquistare un’abitazione nella Capitale per motivi di studio o di lavoro. Affidarsi ad un’agenzia immobiliare senza conoscere a fondo il territorio in cui opera può risultare particolarmente arduo per chi vive lontano da Roma. Affidarsi ad un professionista esperto, competente del settore e con un’esperienza maturata in tanti anni di attività può risolvere gran parte delle difficoltà e permette di acquistare casa in serenità.

Raffaele De Paola, originario di Teggiano, è titolare e socio di ben 26 agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa e Tecnorete a Roma e vanta un team di 120 collaboratori motivati e qualificati grazie ad una pluriennale esperienza nel settore immobiliare. Sono varie e numerose le zone di competenza ubicate tutte nella Capitale (per conoscerle tutte CLICCA QUI) e grazie alla loro azione e ad una spiccata competenza sarà molto più efficace trovare la casa ideale.

Anche durante il recente lockdown, Raffaele De Paola ed il suo team di collaboratori hanno pensato a soluzioni alternative per restare al fianco dei clienti. Attraverso la piattaforma Zoom, in questo periodo le agenzie del gruppo Tecnocasa non si sono fermate e sono rimaste vicine ai clienti mettendo a disposizione gli strumenti più innovativi per visite virtuali nelle settimane in cui non era possibile. Questo ha permesso di accelerare i tempi e di fornire ai clienti un servizio altamente efficace verso la scelta della casa dei sogni.

Inoltre, a maggio le agenzie che fanno capo a De Paola hanno realizzato un record di incarichi di vendita. Un segnale che fa ben sperare e che è particolarmente positivo a conclusione di un periodo delicato come quello caratterizzato dall’emergenza sanitaria attraversata dal Paese. Durante l’emergenza sanitaria sono numerose le famiglie che, restando dentro, hanno capito di voler cambiare casa a causa, ad esempio, di spazi troppo ristretti, dell’assenza di un giardino in cui poter godere dell’aria aperta e del sole o semplicemente per la mancanza di un terrazzo spazioso. Per questo motivo i numeri legati alle vendite sono aumentati.

Visto il recente successo delle visite virtuali il servizio innovativo potrà essere scelto dai clienti che, anche a causa della distanza, non possono recarsi rapidamente a Roma per prendere visione degli immobili. Con la visita in comodità potrete effettuare una prima visita dell’immobile direttamente dal monitor di casa facendovi guidare da un agente che vi mostrerà l’immobile a cui siete interessati, anche se vi trovate a molti chilometri di distanza.

Per avere maggiori informazioni o prenotare una visita virtuale è possibile telefonare ai numeri 06/4182037-4182038 oppure al 371/3854102.

– Chiara Di Miele –