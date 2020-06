Ha avuto luogo questa mattina presso la Casa Museo Joe Petrosino la consegna del prestigioso volume “Ho tanta storia” che celebra gli 80 anni del Museo Storico dei Carabinieri. Il volume andrà ad arricchire quella che è la sezione della Legalità nella Biblioteca Comunale R. Romano presso la Casa Museo Joe Petrosino, su proposta del Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina Davide Acquaviva e del Comando Provinciale. La Casa Museo è tra i pochi siti italiani dove sarà custodito il prezioso volume dell’Arma.

“Abbiamo avuto già modo di discutere con il Colonnello Trombetti di tutto quello che c’è a Padula, quindi oltre alla Certosa, anche il patrimonio di valori raffigurato dal Museo Joe Petrosino – dichiarano il sindaco Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo -. A fare da tramite, oltre all’Amministrazione, anche il Capitano Acquaviva che ha riconosciuto e valorizzato la Casa Museo Joe Petrosino come presidio di legalità sul territorio. Grazie a questa donazione saranno trasmessi costantemente i valori dell’Arma dei Carabinieri“.

Il volume raccoglie le varie testimonianze del lungo percorso del Museo Storico dell’Arma e rende omaggio alla sua storia e ai suoi protagonisti divenendo un’autentica narrazione attingendo dal passato per guardare in modo fiducioso il futuro.

“Oggi sono venuto qui con estremo piacere, è una giornata diversa rispetto a quelle che affrontiamo tutti i giorni – dichiara il Colonnello Trombetti -. Ringrazio in maniera univoca l’Associazione Internazionale Joe Petrosino e l’Amministrazione comunale per questa giornata importante per noi“.

Presenti alla consegna, tra gli altri, il Capitano Davide Acquaviva, il Vice Brigadiere Giuseppe D’Aguanno, Comandante della Stazione di Padula, e il Presidente dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino Vincenzo Lamanna.

– Elena Francesca Comuniello –