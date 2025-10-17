All’ospedale “Luigi Curto” di Polla c’è carenza di sangue. L’appello ai donatori e a chi volesse farlo per la prima volta è quello di recarsi al Centro Trasfusionale per salvare vite umane con il prezioso liquido.

Si può donare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00. Per poter donare il sangue bisogna essere maggiorenni e godere di un buono stato di salute. Prima della donazione è possibile fare una leggera colazione evitando latte e suoi derivati.

Domenica 19 ottobre ci sarà inoltre una giornata di raccolta straordinaria organizzata dalla locale Sezione della Croce Rossa Italiana dalle 8.00 alle 12.00 sempre al Centro Trasfusionale dell’ospedale.

Donare il sangue è un importante atto di generosità e di altruismo e consente di poter arricchire le scorte dell’ospedale di Polla per aiutare chi dovesse averne bisogno.