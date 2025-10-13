Il 19 ottobre a Polla una giornata dedicata alla donazione del sangue con Croce Rossa Italiana
Domenica 19 ottobre presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla si terrà una raccolta straordinaria di sangue.
L’appuntamento con la Croce Rossa Italiana Comitato di Salerno si svolgerà dalle ore 8 alle 12.
Possono donare le persone in buona salute con un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni (65 per i già donatori) ed un peso corporeo superiore ai 50 kg.
Donando si possono salvare fino a 3 vite, si assume inoltre una maggiore consapevolezza della propria salute (analisi gratuite per i donatori) e inoltre il sangue si rigenera e il metabolismo si attiva.
Per le prenotazioni clicca QUI. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 393 8726176 o all’indirizzo email donatorisangue@crisalerno.it