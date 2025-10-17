Scardinano la colonnina dei pagamenti di un distributore di carburanti ad Altavilla Silentina. E’ caccia ai ladri
Un furto consumato in una decina di minuti quello avvenuto la notte appena trascorsa ad Altavilla Silentina.
Ad esser preso di mira un distributore di carburanti in cui i ladri sono arrivati a bordo di un furgone bianco. Facendo più volte marcia indietro hanno sradicato la colonnina dei pagamenti che custodiva l’incasso della serata.
L’impatto è stato talmente violento che una ruota del mezzo è rimasta nel piazzale del distributore. Le immagini di videosorveglianza hanno mostrato la dinamica dell’accaduto e saranno utili ai Carabinieri per cercare di individuare i responsabili.
Nei mesi scorsi era stato messo a segno un simile colpo sia a Polla che a Salerno.