Un furto consumato in una decina di minuti quello avvenuto la notte appena trascorsa ad Altavilla Silentina.

Ad esser preso di mira un distributore di carburanti in cui i ladri sono arrivati a bordo di un furgone bianco. Facendo più volte marcia indietro hanno sradicato la colonnina dei pagamenti che custodiva l’incasso della serata.

L’impatto è stato talmente violento che una ruota del mezzo è rimasta nel piazzale del distributore. Le immagini di videosorveglianza hanno mostrato la dinamica dell’accaduto e saranno utili ai Carabinieri per cercare di individuare i responsabili.

Nei mesi scorsi era stato messo a segno un simile colpo sia a Polla che a Salerno.