I Carabinieri della Stazione di Campagna con il Comandante Fabio Pignatiello, il sindaco Biagio Luongo e la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri questa mattina si sono riuniti in un momento di silenzio e raccoglimento per onorare la memoria dei tre militari dell’Arma morti nella tragica strage di Castel d’Azzano, nel veronese.

Oggi si celebrano a Padova i funerali di Stato di Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, che hanno perso la vita in seguito all’esplosione durante lo sgombero del casolare. I tre carabinieri sono stati promossi per meriti speciali e con questi gradi saranno ricordati durante il rito funebre.

La comunità e i rappresentanti dell’Arma di Campagna li hanno voluti onorare con un momento di raccoglimento davanti alla Caserma dove prestavano servizio anche Francesco Pastore e Francesco Ferraro, travolti da un’auto mentre si trovavano a bordo della gazzella lungo la Statale 19.

“Un gesto semplice, ma sentito, per ricordare il loro sacrificio, la loro dedizione e l’impegno con cui hanno servito il Paese fino all’ultimo istante. A loro va il nostro pensiero, alle loro famiglie la nostra vicinanza e al loro esempio la promessa che continueremo a portare avanti i valori di lealtà, coraggio e spirito di servizio che li hanno contraddistinti” fanno sapere dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Campagna.