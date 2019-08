Non tarda ad arrivare la replica del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, agli attacchi ricevuti questa mattina da Domenico Cartolano, capogruppo di minoranza al Comune di Sala Consilina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi davanti al cancello del canile comprensoriale realizzato proprio dall’Ente montano in località Marrone a Sala Consilina.

“Il Presidente della Comunità Montana si è lasciato strumentalizzare per fini elettorali senza conoscere i luoghi. Questa è la dimostrazione che l’Ente è inefficiente e mi auguro che i sindaci si rendano conto che è arrivato il momento di rinnovare per avere un’amministrazione che possa dare risposte” ha affermato Cartolano lamentando i ritardi nell’apertura del canile.

“Sono esterrefatto per le dichiarazioni di Cartolano – afferma Accetta ad Ondanews – in quanto evidentemente non ha capito che quello è un canile comprensoriale, non è del Comune di Sala Consilina. Se si trova lì è grazie alla Comunità Montana e al sottoscritto, perchè per tutti gli anni in cui ho guidato l’Ente ho contribuito a far realizzare quella struttura, benchè la Comunità Montana non avesse l’obbligo di farlo. E’ stato realizzato su delega dei Comuni e se l’Ente che presiedo è stato costretto ad affidare la gestione ad un privato è proprio per evitare che rimanesse una cattedrale nel deserto. Tutto quello che fino ad oggi è stato speso come intervento pubblico lo ha speso la Comunità Montana“.

Cartolano nel corso della conferenza stampa davanti al canile, inoltre, ha accusato il Presidente dell’Ente montano di “indire soltanto Conferenze dei Sindaci senza fare proposte“. A questo proposito Accetta replica:”Ad offendersi devono essere i Sindaci e non il sottoscritto, perchè sono onorato di presiedere la Conferenza dei Sindaci e di aver garantito in questi anni la presenza di un tavolo in cui si è potuto discutere e affrontare problemi. Grazie a questo siamo stati individuati come area pilota per la Strategia delle Aree Interne, siamo stati capaci di gestire in forma associata sei funzioni, abbiamo una Centrale Unica di Committenza che fa le gare per tutti i Comuni del Vallo di Diano, un ufficio VAS e abbiamo realizzato progetti in comune che ci hanno consentito di ottenere il massimo dei finanziamenti“.

“Se c’è uno che si deve riposare – chiosa Accetta – quello è Mimmo Cartolano, perchè evidentemente le fatiche della campagna elettorale ancora non le ha smaltite“.

– Chiara Di Miele –

