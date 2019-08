Incidente sul lavoro a Battipaglia. Operaio indiano investito da un muletto in azienda

Momenti di paura ieri pomeriggio a Battipaglia in un’azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti solidi urbani dove, per cause in corso di accertamento, un operaio indiano è rimasto vittima di un incidente sul lavoro andando a finire sotto ad un muletto.

Come riporta il quotidiano “La Città di Salerno“, l’uomo sarebbe stato investito dal mezzo durante una manovra e subito dopo è stato soccorso dai colleghi presenti sul posto. I sanitari del 118 successivamente lo hanno condotto all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dove l’operaio ha ricevuto le prime cure al Pronto Soccorso per essere poi trasferito in reparto a causa di un problema ortopedico.

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato soltanto una frattura scomposta ad una gamba.

Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine allertate dall’ospedale. Sembrerebbe che a guidare il muletto fosse un altro operaio di origini pakistane che avrebbe investito accidentalmente il collega indiano.

– Chiara Di Miele –