Canile comprensoriale a Sala Consilina. Il gruppo Salesi:”La Comunità Montana è stata inefficiente”

Si è svolta davanti al canile comprensoriale a Sala Consilina la conferenza stampa del gruppo di minoranza “Salesi” per fare il punto della situazione sull’apertura della struttura.

“Il 4 aprile la Comunità Montana ha annunciato ai cittadini che erano pronti i posti per 200 cani e le autorizzazioni per la riapertura – commenta Domenico Cartolano – Ad oggi l’ASL non può ultimare la sterilizzazione dei cani perché non ha i locali adatti e nel canile è previsto un posto dove poterli sterilizzare. Ci sono lavori da fare, c’è un’autorizzazione parziale del Comune e non è stata firmata la convenzione con la nuova ditta. Senza convenzione non può essere aperto”.

“Il presidente della Comunità Montana si è lasciato strumentalizzare per fini elettorali senza conoscere i luoghi –continua – Questa è la dimostrazione che l’Ente è inefficiente e mi auguro che i sindaci si rendano conto che è arrivato il momento di rinnovare per avere un’amministrazione che possa dare risposte. Il presidente si limita a indire Conferenze dei Sindaci senza fare proposte”.

Come proposto da Antonio Santarsiere, si può risolvere il problema con l’anagrafe canina per individuare i proprietari che devono segnalare il proprio cane.

Il gruppo vuole chiarezza sui tempi di apertura del canile. I consiglieri hanno parlato anche del problema dei rifiuti a Polla per capire quali misure sono state prese.

Teresa Paladino ha chiesto chiarezza sull’incendio divampato nell’isola ecologica di Sala Consilina:“Abbiamo protocollato una richiesta per sapere quali siano state le cause del rogo. Vogliamo chiarimenti sulle modalità di gestione dell’isola ecologica e sulla natura dei rifiuti depositati”.

– Annamaria Lotierzo –