Campagna si prepara a dare l’ultimo saluto a Gaetano Giordano, il 71enne che ha tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto sull’A2 del Mediterraneo nei pressi di Eboli nella notte tra il 19 e il 20 marzo.

Sulla salma dell’uomo è stata eseguita l’autopsia all’ospedale di Battipaglia, così come disposto dalla Procura della Repubblica che ha provveduto a restituirla alla famiglia per i funerali in programma per domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 10.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Zappino di Campagna.

Giordano lascia nello sconforto tre figli.

Il fatale impatto si è verificato tra la sua Ford e una Peugeot guidata da un giovane ebolitano. Per il 71enne di Campagna, ex collaboratore scolastico, a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118.