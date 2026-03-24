Il 29 marzo alle ore 18, al Teatro Palcoscenico di Napoli diretto da Paolo D’Aquino, prenderà il via la stagione culturale dell’associazione Kinesis con “Lu Cunto di Caino“, letto e diretto da Nicola Piccolo e con le musiche originali per viola solo del Maestro Giuseppe Giugliano di Sant’Arsenio.

Si tratta di una rivisitazione del testo “L’autodifesa di Caino” di Andrea Camilleri, già portata in scena lo scorso dicembre a Polla e che ora approda nella città di Napoli.

“È per me un grande orgoglio e privilegio fare arte, cultura in quella che reputo capitale di un inestimabile patrimonio artistico che ci accompagna da secoli. Siamo nella città dell’eccellenza e dell’unicità teatrale e portare in scena questo spettacolo segna per noi un importante punto di partenza” spiega il Maestro Giuseppe Giugliano, Direttore artistico e fondatore dell’associazione.

Importante l’impegno e la stretta collaborazione voluta da Nicola Piccolo, Direttore e voce narrante dello spettacolo: “In occasione del centenario di Andrea Camilleri ho voluto omaggiare il grande Maestro siciliano con la sua ultima opera teatrale. Un monologo intenso che proprio l’autore avrebbe dovuto recitare alle Terme di Caracalla prima della sua scomparsa nel 2019. Camilleri dà voce al primo assassino della storia. ‘L’autodifesa di Caino’ è un testo intenso ed universale in cui l’autore suggerisce che il bene e il male sono indissolubilmente legati e che la figura di Caino è necessaria per comprendere la natura umana“.

Grande entusiasmo è stato espresso anche dal presidente Francesco Sacerdoti, fondatore dell’associazione insieme a Giugliano: “Parte un importante progetto di impegno e di promozione culturale della nostra associazione Kinesis, che si muoverà sullo scenario nazionale ed internazionale“.