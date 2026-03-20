Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri in A2 del Mediterraneo tra Battipaglia ed Eboli.

L’impatto, che si è verificato per cause da accertare tra una Ford e una Peugeot, ha causato la morte di un 72enne di Campagna. Per lui a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari del 118 giunti sul posto in ambulanza.

Un giovane di Eboli, invece, è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate nello scontro tra le auto.

Toccherà alla Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli ricostruire con esattezza la dinamica del drammatico incidente, mentre in A2 sono intervenute le squadre Anas per ripristinare la viabilità e il tratto autostradale scenario della tragedia.