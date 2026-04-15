Drammatico incidente sulla SS 658 Potenza-Melfi nel territorio di Pietragalla, al km 13+300

Per cause da accertare due camion di due aziende del salernitano si sono scontrati. Nel violento impatto uno dei due conducenti, un 23enne originario del Sudan ma residente a Sassano, ha perso la vita, mentre l’altro, un 46enne di Atena Lucana, è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. Dopo le prime cure, è stato trasferito al “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul luogo dell’incidente presenti oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della Compagnia di Acerenza per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dello scontro e i Vigili del Fuoco di Potenza e Melfi che hanno liberato l’autista dalle lamiere. Presenti anche le squadre Anas per le operazioni di viabilità e la Polizia Stradale.