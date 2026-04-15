Grave incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo a Pontecagnano Faiano. Due le auto coinvolte nello scontro, una Mercedes Classe A e una Fiat 500.

La Centrale Operativa 118 di Salerno ha immediatamente attivato l’ambulanza del Vo.P.I.

Due i feriti, tra cui un 59enne trasportato in codice rosso al “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti all’uscita autostradale. Presente anche la squadra Anas.