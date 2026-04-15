Si aggrava il bilancio dello scontro tra camion avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla SS 658 Potenza-Melfi nel territorio di Pietragalla.

Purtroppo anche il 46enne Antonio Caporale di Atena Lucana è morto. L’uomo a causa delle gravi ferite riportate era ricoverato in Rianimazione al “San Carlo” di Potenza e qui il suo cuore ha cessato di battere nonostante tutti gli sforzi dei sanitari di salvargli la vita.

Nel violento impatto questa mattina ha perso la vita su colpo un 23enne originario del Sudan ma residente a Sassano.

Attonita l’intera comunità di Atena Lucana e con essa il Vallo di Diano nell’apprendere l’ennesima tragica notizia.