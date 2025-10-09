Camerota: riaperta al traffico la SP562 in località Mingardo
La Strada Provinciale 562 in località Cala del Cefalo – Mingardo a Camerota è di nuovo aperta al traffico in entrambe le direzioni.
Il tratto tra il km 6+300 e il km 6+800, chiuso per rischio caduta massi, è stato messo in sicurezza.
Grazie all’intervento dei rocciatori specializzati e dei tecnici comunali il costone roccioso è stato stabilizzato.
Il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha firmato l’ordinanza che revoca la chiusura.
