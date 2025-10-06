Cade un masso dal costone roccioso sovrastante la Strada Provinciale 562 in località Cala del Cefalo -Mingardo a Camerota.

Per questo motivo il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha emanato l’ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di strada compreso tra il km 6+300 e il km 6+800.

E’ vietata inoltre la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo lungo il tratto interessato e nelle aree contigue.

“La misura si rende necessaria per tutelare la pubblica e privata incolumità – fanno sapere dall’Amministarzione comunale – in attesa delle verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza del versante roccioso”.

La strada resterà chiusa fino a nuova disposizione.