Paura in mare nella tarda mattinata a causa di un principio di incendio che si è sviluppato a bordo di uno yacht situato a circa 14 miglia al largo di Agropoli.

Le fiamme avrebbero preso origine all’interno della sala macchine dell’imbarcazione di 50 metri battente bandiera maltese.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha messo in salvo 16 persone che si trovavano a bordo e che per fortuna non sono rimaste ferite.

Per le operazioni di soccorso sono state impiegate due motovedette e un’unità privata che è stata inviata sul posto dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Napoli.

Inizialmente il rogo è stato domato dall’equipaggio dello yacht che poi è stato supportato dagli uomini della Capitaneria.

In seguito le 16 persone coinvolte sono state trasportate al Porto di Agropoli.