Da domani, mercoledì 1° ottobre, fino al 28 ottobre per lavori di manutenzione programmata la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Battipaglia e Potenza.

I Treni Regionali delle relazioni Salerno – Potenza Centrale, Nocera Inferiore/Salerno/Battipaglia – Eboli – Buccino San Gregorio Magno, Napoli Centrale – Eboli/Potenza Centrale, Potenza – Baragiano sono cancellati per l’intero percorso o parzialmente tra Battipaglia e Potenza Centrale.

Sono previsti bus sostitutivi.

I Treni Regionali della relazione Napoli-Taranto sono cancellati tra Napoli Centrale e Potenza Centrale e sostituiti con bus.

Limitazioni di percorso anche per i treni Alta Velocità.