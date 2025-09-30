È stato presentato questa mattina, nella Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, il nuovo bando regionale “Piano Strade”. All’incontro hanno preso parte il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Luca Cascone e l’ingegnere Sergio Negro, alla presenza di una delegazione di Sindaci campani.

La Regione mette a disposizione un miliardo di euro per i Comuni, risorse che consentiranno di finanziare interventi infrastrutturali e progetti già pronti e cantierabili ma fermi da tempo per mancanza di fondi.

Un investimento che assume un valore ancora più rilevante alla luce dei recenti tagli operati dal Governo centrale alle strade provinciali e che permetterà invece di sbloccare opere fondamentali per la mobilità e la sicurezza dei cittadini. Con il Piano Strade i Comuni avranno finalmente la possibilità di dare seguito a progettazioni rimaste sulla carta, restituendo capacità di sviluppo ai territori e garantendo la realizzazione di infrastrutture che diversamente non avrebbero mai visto la luce.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Anci Campania Francesco Morra che ha sottolineato come il bando rappresenti uno strumento fondamentale per tutti i Comuni ma ancora più necessario per le aree interne, spesso penalizzate da carenze infrastrutturali e quindi più bisognose di opportunità di investimento.

“Dobbiamo chiedere scusa a chi vive in quei luoghi – ha affermato Vincenzo De Luca – perché sono rimasti indietro mentre noi combattevamo per sbloccare i Fondi di coesione. Invece altri pensavano a mantenere buoni rapporti con tutti restando in silenzio”.

La graduatoria sarà pubblicata in settimana, consentendo l’avvio rapido delle procedure di appalto e accelerando così l’apertura dei cantieri. Uno strumento strategico e atteso che conferma l’impegno della Regione Campania nel sostenere la crescita e la modernizzazione della rete viaria regionale.