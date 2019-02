Caggiano: la Protezione Civile Gopi-Anpas dona giochi ai bambini della Scuola dell’Infanzia

Giornata speciale per i bambini della scuola comunale dell’infanzia di Caggiano che oggi hanno avuto in dono nuovi giochi.

I volontari della Protezione Civile Gopi-Anpas di Caggiano, questa mattina, hanno consegnato e installato una serie di giochi in una delle aule della scuola materna del piccolo comune. Si tratta di due casette, uno scivolo e 3 giostre a dondolo, tutti giochi in plastica acquistati in seguito a una raccolta fondi effettuata tra i volontari e sostenitori dell’associazione Gopi-Anpas.

“Si tratta di un piccolo gesto per donare sorrisi e momenti di allegria ai bambini del nostro paese, che possono usare questi giochi anche durante le giornate fredde e piovose – dichiara Andrea Grippo, responsabile della Gopi-Anpas di Caggiano – La scuola materna rappresenta il primo momento di aggregazione per i nostri figli, ed è l’ambiente in cui essi giocano, iniziano a imparare e crescono”.

I piccoli alunni della scuola hanno apprezzato il dono e ringraziato i volontari della protezione civile di Caggiano.

La Protezione Civile Anpas è impegnata da tempo in progetti legati a dare supporto all’infanzia e ai bambini, anche attraverso la donazione di giochi non solo nelle scuole materne, ma nel 2017 ha creato la giocheria Anpas, uno spazio di divertimento per i piccoli i durante un’emergenza.

– Rosanna Raimondo –