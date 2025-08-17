E’ di un 76enne di Ceraso la Fiat Panda ritrovata a poca distanza dal cadavere che la mattina di Ferragosto è stato scoperto riverso sul guardrail della Bussentina, nel territorio di Santa Marina.

I Carabinieri della Compagnia di Sapri, diretti dal Capitano Francesco Fedocci, hanno scoperto l’identità del proprietario dell’auto che era stata lasciata ad un km dal luogo del drammatico ritrovamento del corpo senza vita. I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Lagonegro, stanno dunque lavorando sulla pista che collega il cadavere al proprietario della Panda, in attesa dell’esame autoptico che si terrà domani all’ospedale dell’Immacolata.

Il lavoro del medico legale servirà a chiarire se si sia trattato di un gesto estremo, di un incidente o di omicidio.

L’uomo trovato senza vita pare avesse nelle mani una torcia e al collo una fascetta da elettricista. Poco distante sarebbero state trovate anche delle forbici.

