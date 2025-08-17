Il Sentiero Frassati protagonista questa mattina su Rai 1 all’interno del programma di approfondimento religioso “A Sua immagine” condotto da Lorena Bianchetti. La puntata odierna ha trattato della spiritualità della montagna, viaggiando attraverso incantevoli luoghi tra cui anche il Vallo di Diano.

Il Sentiero Frassati è un percorso escursionistico che si snoda attraverso i monti della Maddalena. Inizia dal Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte e si sviluppa per circa 12 km toccando il Santuario di San Michele e la Madonna di Sito Alto. Il percorso, che presenta tratti di difficoltà escursionistica per esperti a causa della lunghezza, offre la possibilità di ammirare il paesaggio e riflettere sulla figura di Pier Giorgio Frassati.

E’ stato ideato dall’Azione Cattolica della Diocesi di Teggiano-Policastro, dalla Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano e dall’Associazione Giovane Montagna e fa parte della rete di sentieri dedicati al giovane alpinista e Beato, che invitano alla scoperta del Creato e alla riflessione personale.

Affascinanti le immagini trasmesse dalla Rai per mostrare ai telespettatori la bellezza paesaggistica e spirituale offerta dal percorso che in tanti attraversano lungo il territorio valdianese. A fare da guida alle telecamere di “A Sua immagine” Antonello Sica, coordinatore dei Sentieri Frassati, accompagnato da un gruppo di giovani dell’Azione Cattolica della Diocesi di Teggiano-Policastro che periodicamente percorrono il cammino.