Morto a Santa Marina. Ritrovata un’auto, i Carabinieri a lavoro per possibili connessioni con l’uomo
Potrebbe esserci qualche spiraglio di luce sul mistero intorno alla morte dell’uomo rinvenuto ieri sulla Bussentina, all’entrata del comune di Santa Marina.
Oggi i Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno notato una Fiat Panda apparentemente abbandonata in una stradina adiacente alla Strada Statale 517, luogo del ritrovamento dell’uomo.
Sotto la guida del Capitano Francesco Fedocci, i militari stanno verificando la proprietà dell’auto e un possibile collegamento con la persona deceduta.
I risultati degli accertamenti potrebbero aggiungere un tassello importante al giallo che ha sconvolto la comunità di Santa Marina nella mattinata di Ferragosto.
Ricordiamo che l’autopsia sulla salma è prevista per lunedì 18 agosto presso l’ospedale di Sapri.
