Paura ieri per 15 bagnanti in difficoltà al largo di Scario, sorpresi dal maltempo mentre si trovavano su canoe e SUP in località Molara.

Il temporale improvviso gli ha impedito di ritornare a riva e le correnti hanno spinto il gruppo al largo.

La Guardia di Finanza di Mare di Sapri e la Capitaneria di Porto di Palinuro hanno raccolto l’allarme inviando sul posto le motovedette che hanno recuperato i malcapitati in evidente difficoltà.

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma soltanto tanta paura per la disavventura in mare.

Per la buona riuscita del salvataggio è stato decisivo il coordinamento tra i soccorritori che ha permesso un intervento tempestivo.