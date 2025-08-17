Bagnanti sulle canoe in difficoltà nelle acque di Scario. Salvati dalla furia del maltempo
Paura ieri per 15 bagnanti in difficoltà al largo di Scario, sorpresi dal maltempo mentre si trovavano su canoe e SUP in località Molara.
Il temporale improvviso gli ha impedito di ritornare a riva e le correnti hanno spinto il gruppo al largo.
La Guardia di Finanza di Mare di Sapri e la Capitaneria di Porto di Palinuro hanno raccolto l’allarme inviando sul posto le motovedette che hanno recuperato i malcapitati in evidente difficoltà.
Per fortuna non si sono registrati feriti, ma soltanto tanta paura per la disavventura in mare.
Per la buona riuscita del salvataggio è stato decisivo il coordinamento tra i soccorritori che ha permesso un intervento tempestivo.