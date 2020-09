Briatore contro De Luca. “Frustrati che si garantiscono un secondo di benessere quando attaccano i vincenti”

Flavio Briatore contro Vincenzo De Luca. Ieri il noto imprenditore, che di recente è stato contagiato dal Covid-19, ha risposto al Presidente della Regione Campania nel corso di un’intervista all’interno del programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti.

“Quando attaccano le persone vincenti, che hanno fatto qualcosa, i frustrati si garantiscono qualche secondo di benessere – ha affermato -. Quando ti succede qualcosa, hanno un po’ di benessere. E’ gente così, che vivrà male. Quando auguri a qualcuno che succeda qualcosa di brutto umanamente sei una merda“.

De Luca in una sua diretta social, rivolgendosi al proprietario del Billionaire, aveva detto:”Auguri per la sua prostatite ai polmoni“. Si ricorderà, infatti, che inizialmente le notizie del ricovero in ospedale di Briatore erano state un po’ confuse ed era emerso che l’imprenditore fosse stato curato per una prostatite piuttosto che per il Coronavirus.

Oggi, dopo la guarigione, la risposta piccata di Briatore:”Tutti ridono della prostatite, ma non la auguro a nessuno. E’ tremenda. Non la auguro a nessuno, nemmeno al Presidente della Campania che ci rideva sopra“.

