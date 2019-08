E’ un botta e risposta dai toni aspri quello tra Domenico Cartolano, capogruppo di minoranza al Comune di Sala Consilina, e Raffaele Accetta, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano. Tutto nasce dalla conferenza stampa tenuta dal gruppo “Salesi” ieri mattina davanti ai cancelli del canile comprensoriale di Sala Consilina, realizzato dall’Ente montano ma non ancora aperto. Da qui le accuse di Cartolano ad Accetta, tacciato di “convocare solo Conferenze dei Sindaci senza fare proposte“, e la replica di quest’ultimo che ha consigliato a Cartolano di “riposarsi, perchè ancora non ha smaltito le fatiche della campagna elettorale“.

Cartolano replica di nuovo in merito alla vicenda e sottolinea ad Ondanews:”Accetta ha fatto solo un’autoglorificazione ma non ha fornito risposte a ciò che abbiamo chiesto. Ha inoltre detto una serie di cose inesatte. Il Comune ha rilasciato un’agibilità parziale, ma la Comunità Montana e il suo Presidente, proprio perchè il canile è comprensoriale, ha il dovere di vigilare che i lavori vengano ultimati e la struttura venga consegnata secondo i canoni previsti. Inoltre, proprio perchè è comprensoriale, Accetta non si doveva prestare ad aprile a fare uno spot elettorale sulla riapertura senza sapere come stessero realmente le cose, dato che l’agibilità parziale è stata rilasciata due mesi dopo, a giugno. Non c’è inoltre alcun parere sanitario rilasciato dall’ASL e non ci sarà fin quando non verrà stipulata la convenzione tra la ditta, l’ASL e la Comunità Montana“.

“Dobbiamo davvero poi discutere di aree interne? – chiede ironicamente Cartolano – Ma su questi punti sono pronto a confrontarmi con il Presidente Accetta, quando vuole. Dopo le sue dichiarazioni sono sempre più convinto e mi auguro che i Sindaci lo sfiducino e cambi il vertice della Comunità Montana“.

– Chiara Di Miele –

