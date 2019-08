A Viggiano lezione di legalità per i giovanissimi con il Capitano della Compagnia Carabinieri

Ieri mattina, presso la sede della Protezione Civile “Gruppo Lucano” di Viggiano, il Capitano Lucia Audino, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” ha tenuto un incontro a cui hanno partecipato più di 30 bambini tra i 10 e i 16 anni.

Ai giovanissimi, che si sono mostrati da subito interessati, l’Ufficiale ha illustrato la struttura ed i compiti dell’Arma dei Carabinieri, soffermandosi sul concetto di legalità.

Sono stati affrontati e commentati, inoltre, temi legati alle sostanze stupefacenti, all’alcolismo, alla sicurezza stradale, al bullismo e al cyberbullismo con particolare riferimento ad internet e ai rischi connessi. I giovani, pienamente coinvolti, hanno interagito rivolgendo numerose domande e mostrando curiosità ed interesse per gli argomenti trattati.

L’incontro, inserito in un più ampio programma predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è solo l’ultimo, in ordine cronologico, di una serie di iniziative intraprese al fine di infondere nei giovani la cultura della legalità, il senso civico e il rispetto delle regole con particolare attenzione anche all’ambiente e alla tutela del territorio.

– Chiara Di Miele –