Si sono concluse in sicurezza questa mattina, ad opera degli artificieri dell’Esercito Italiano, le operazioni di bonifica di un ordigno bellico di tipo AN M30, di fabbricazione statunitense e risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto in un’area agricola a Battipaglia.

L’intervento è stato effettuato dal 21° Reggimento Genio Guastatori della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, coordinato dalla Prefettura di Salerno.

Le operazioni si sono concluse con la distruzione in sicurezza della bomba tramite esplosione controllata.

I volontari della Protezione Civile di Battipaglia hanno operato per tutta la durata dell’intervento in supporto alle Forze dell’Ordine, presidiando le aree al confine della zona rossa e assicurando supporto logistico e operativo nelle diverse fasi dell’emergenza.

L’AN M30 è una bomba d’aereo che pesa circa 100 libbre e contiene circa 25 kg di esplosivo ad alto potenziale.