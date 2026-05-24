Circa 400 giovani attivisti da tutta Europa e dalla Palestina hanno preso parte al flash mob nell’Oasi di Paestum organizzato in occasione dello Youth Climate Meeting di Legambiente Campania.

Quattro giorni intensi di incontri, formazione, dibattiti, attivismo e condivisione hanno trasformato Paestum in uno spazio vivo di partecipazione e comunità. I giovani si sono confrontati su giustizia climatica, transizione ecologica, energie rinnovabili, diritti e futuro, costruendo reti e nuove idee per affrontare insieme la crisi climatica.

L’Osservatorio Città Clima di Legambiente evidenzia che 82 eventi meteo estremi sono stati registrati in Italia nei primi cinque mesi del 2026, in linea con il 2024, tra cui allagamenti da piogge intense, danni da vento, mareggiate ed esondazioni fluviali.

Gli attivisti di Legambiente hanno dato vita ad una performance simbolica dei “Kings”, rappresentando i potenti della Terra con persone in maschera circondate da una folla di giovani.

L’attenzione pubblica viene richiamata sulla necessità di contrastare la crisi climatica e mettere al centro della politica climatica una transizione ecologica capace di ridurre le emissioni e abbassare il costo delle bollette.