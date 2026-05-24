Arriva dal Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto Lamattina, un messaggio chiaro contro le discriminazioni.

Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha deciso di concedere il patrocinio morale del Comune al Salerno Pride 2026, la manifestazione organizzata da Arcigay che si terrà il 4 luglio nella città capoluogo di provincia.

Gli amministratori con a capo il sindaco Lamattina hanno accettato l’invito giunto dal presidente di Arcigay Salerno Emanuele Avagliano perchè, come dichiarano, “l’evento si inserisce in un contesto nazionale ed internazionale sempre più attento al rispetto di tutti, è caratterizzato dalla convergenza di temi e di ogni forma di discriminazione, dalla violenza sulle donne al contrasto all’omolesbotransfobia fino al ricomprendere il contrasto allo stigma nei confronti delle persone con fragilità e dei migranti che abitano le comunità locali“.

“Rientra nelle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale il sostegno ad iniziative volte alla promozione e tutela dei diritti civili e tale sostegno si esplica anche attraverso la concessione del patrocinio ad iniziative e attività promosse da terzi soggetti sul territorio o comunque di interesse cittadino” spiegano.