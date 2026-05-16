Ennesimo residuato bellico viene alla luce a Battipaglia.

L’ordigno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato individuato in un’area agricola lungo via Eboli, dove sono immediatamente intervenute le Forze dell’Ordine per le prime verifiche tecniche e la messa in sicurezza del sito.

Il Comune di Battipaglia ha disposto un’ordinanza urgente che vieta l’accesso e l’avvicinamento alla zona interessata, ritenuta potenzialmente pericolosa per cittadini e lavoratori.