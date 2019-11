Bimbo di 3 anni ingerisce metadone. In prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia

Si trova in prognosi riservata presso il “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia un bambino di soli 3 anni giunto in ospedale la scorsa notte dopo aver ingerito del metadone.

Il piccolo si trovava in auto con i genitori quando ha allungato la mano verso una boccetta contente del metadone e, mentre la mamma e il papà erano distratti, l’ha aperta bevendolo.

Il bimbo ha immediatamente perso i sensi e i genitore lo hanno trasportato di corsa presso l’ospedale di Battipaglia dove i medici si sono subito attivati per stabilizzare il piccolo.

A quanto pare il padre del bambino era autorizzato a possedere il metadone in quanto è emerso in che si trova in cura presso un Sert.

– Paola Federico –