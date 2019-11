È giunto alla VI edizione il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, la manifestazione con cadenza annuale che conferisce premi a persone che si sono distinte nel campo sociale e civile ed in particolare per la promozione della pace.

L’edizione 2019 è stata presentata a Roma alla presenza di autorità civili, religiose e militari, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo e studenti.

Ricco il programma che si divide in quattro intense giornate. Domani, domenica 10 novembre, alle ore 18.00, nella frazione Lentiscosa di Camerota, commemorazione dei Caduti in Piazza del monumento con alzabandiera e deposizione della corona. Sarà allestito uno stand delle forze armate e, alle ore 19.00, è previsto il concerto della Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri di Caserta.

Lunedì 11 novembre, alle ore 10.15, presso il Santuario dell’Annunziata di Licusati, inaugurazione del monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya. Parteciperanno il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia e il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti Salvatore Margiotta. Dopo la Santa Messa, alle 11.30 cerimonia di premiazione e testimonianze; verrà consegnato un premio alla memoria del Caporal Maggiore Petro Petrucci. Parteciperanno, tra gli altri, il magistrato Catello Maresca, i giornalisti Sandro Ruotolo e Michele Albanese, l’imprenditore sotto scorta Antonino De Masi, i Generali Francesco Paolo Figliuolo e Rosario Castellano.

La manifestazione proseguirà giovedì 14 novembre con il tour della legalità con il Colonnello Sergio De Caprio, Capitan Ultimo, che visiterà Palinuro, Celle di Bulgheria, Policastro Bussentino e Caselle in Pittari.

Venerdì 15 novembre a Camerota, alle ore 18.00, commemorazione dei caduti seguita dal concerto della banda musicale della NATO “U.S. Naval Forces – Europe Band”. Chiuderà la VI edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.

– Paola Federico –