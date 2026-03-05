Sono arrivati i primi risultati a seguito degli accertamenti eseguiti nella mensa scolastica di Sant’Arsenio dopo che alcuni bambini si sono sentiti male.

A renderlo noto è il Comune di Sant’Arsenio, che fa sapere che l’Asl Salerno nelle sue articolazioni del servizio veterinario e dell’unità complessa di prevenzione collettiva, ha effettuato ripetuti controlli ed approfondite indagini da cui risultano rispettate le norme igieniche e la regolarità della preparazione dei pasti.

Nel documento si legge che “tutte le materie prime utilizzate sono tracciabili, prive di non conformità. Le analisi svolte, testate su 4 batteri, hanno dato esito negativo ad eccezione di uno sull’arista di suino. Su quest’ultimo aspetto, c’è bisogno dell’ulteriore esame tossicologico che viene effettuato fuori territorio e che sarà richiesto dallo stesso Istituto Zooprofilattico”.

Presso gli uffici dell’ASL, inoltre, non risulta pervenuta alcuna denuncia di sospetta o accertata intossicazione alimentare, adempimento obbligatorio per medici ospedalieri, di base e pediatri. All’esito del richiamato esame tossicologico, sarà possibile associare o meno la sintomatologia riscontrata all’assunzione del cibo.

Nel contempo, sono state impartite direttive ancora più stringenti nella modalità di preparazione dei pasti sull’autocontrollo e la formazione.

