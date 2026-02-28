Preoccupazione a Sant’Arsenio dove diversi alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia hanno accusato forti disturbi gastrointestinali.

Secondo quanto riferito dai genitori, nella giornata di mercoledì tutti i bambini coinvolti hanno consumato il pasto alla mensa scolastica che prevedeva pasta al pomodoro e carne di maiale e molti hanno accusato gli stessi sintomi nello stesso lasso di tempo ovvero a partire dalla serata e nella notte seguente.

Dopo la segnalazione agli organi competenti sono stati effettuati i sopralluoghi nelle cucine da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e del servizio veterinario che hanno prelevato campioni di cibo somministrato mercoledì e avviato gli accertamenti.

Alcuni bambini sono stati accompagnati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove sono stati effettuati gli accertamenti per individuare la causa dei disturbi. Nell’attesa dei risultati dei laboratori, i genitori comprensibilmente allarmati nella mattinata di ieri hanno incontrato sia la Dirigente scolastica che il sindaco Donato Pica.

Il primo cittadino ai nostri microfoni ha spiegato quello che è accaduto e fatto il punto della situazione.

-