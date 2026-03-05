Ieri la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato un uomo per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere.

L’indagato a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato scoperto con 4 pistole. Si trattava di un revolver 357 Magnum con matricola abrasa, di una pistola a salve replica della Beretta 85/FS e di una pistola a salve, replica della Beretta 84, modificate e rese idonee allo sparo, e infine di un’ulteriore pistola semiautomatica calibro 22.

Trovati anche 77 cartucce di vario calibro, 2 giubbotti antiproiettile, un passamontagna, una busta di plastica con residui di cocaina, 2 bilancini di precisione, 10 banconote da 100 euro false, un manganello artigianale con fusto in metallo e un motociclo, provento di furto.