Il passaggio del Ministro della Giustizia Carlo Nordio a Potenza sembra aver lasciato una scia di disprezzo e malcontento.

Le ragioni riguardano l’atterraggio dell’elicottero su cui viaggiava il ministro che ha determinato un danno ingente al manto in erba sintetica del campo di calcio di proprietà della Figc.

Diverse società sportive che utilizzano l’impianto hanno sottolineato il danno sulle proprie pagine social, postando la foto del campo. La scoperta è arrivata in mattinata: il manto, probabilmente per la forza delle eliche e per il peso del mezzo, si è letteralmente sollevato per poi riappoggiarsi sul terreno in maniera non uniforme. Uno spostamento che ha provocato sul campo una serie di onde che lo hanno reso inutilizzabile al punto che il Comitato regionale della Figc ne ha disposto la chiusura.

Il presidente del Figc Basilicata Emilio Fittipaldi ha preferito non commentare, riservandosi ogni dichiarazione al termine di un prossimo sopralluogo con il quale verrà determinato l’ammontare dei danni subiti e le possibilità di un ripristino rapido.

Resta l’amarezza di decine di ragazzi che quotidianamente si allenavano lì.